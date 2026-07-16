Старые вагоны и дефицит билетов: почему "Укрзализныця" не может запустить больше поездов

Пассажирские вагоны УЗ продолжают стареть, а война только усугубляет проблему. Часть подвижного состава была уничтожена или повреждена из-за российских обстрелов, еще сотни вагонов нуждаются в ремонте или должны быть списаны.

О ситуации с подвижным составом РБК-Украина рассказали в "Укрзализныце".

Главное: Критический износ и потери: Из-за российских обстрелов уничтожены 46 пассажирских вагонов, еще 200 нуждаются в капитальном ремонте.

Из-за российских обстрелов уничтожены 46 пассажирских вагонов, еще 200 нуждаются в капитальном ремонте. Масштабное обновление в 2026 году: В этом году УЗ планирует отремонтировать собственными силами 1184 вагона. Также идет государственная программа закупки.

В этом году УЗ планирует отремонтировать собственными силами 1184 вагона. Также идет государственная программа закупки. Острый дефицит мест: Из-за высокого летнего спроса подвижной состав привлечен максимально.

Из-за высокого летнего спроса подвижной состав привлечен максимально. Стабильность рейсов: Графики движения постоянно корректируются с учетом безопасности и наличия вагонов, однако в УЗ уверяют, что безосновательные отмены пассажирских или пригородных поездов не допускают.

Какая ситуация с пассажирскими вагонами

По данным "Укрзализныци", с начала полномасштабного вторжения железнодорожная инфраструктура и подвижной состав регулярно подвергаются российским атакам. С 24 февраля 2022 года было зафиксировано более 5,4 тысяч обстрелов, в результате которых повреждено более 25,8 тысяч объектов.

В результате уже уничтожены 46 пассажирских вагонов. Еще 200 вагонов нуждаются в капитальном ремонте после обстрелов и атак дронов.

Кроме боевых повреждений, компания сталкивается и с проблемой физического износа подвижного состава. По данным перевозчика, еще 1050 вагонов ожидают обследования и возможного вывода из эксплуатации через возраст и непригодное техническое состояние.

Средний возраст пассажирских вагонов составляет 35,4 года, а уровень их износа достиг 74,2%.



В УЗ объяснили, почему в Украине не хватает вагонов (инфографика РБК-Украина)

Как "Укрзализныця" обновляет парк

В компании отметили, что в 2026 году планируют обновить разными видами ремонта 1184 пассажирских вагона. Работы будут выполнять своими силами производственных подразделений филиала "Пассажирская компания" без привлечения посторонних подрядчиков.

Параллельно продолжается закупка нового подвижного состава. Согласно государственной программе, в 2025-2028 годах планируют приобрести 366 новых пассажирских вагонов, в том числе по 100 вагонов ежегодно.

В течение 2024-2025 годов "Укрзалізниця" уже получила 66 новых вагонов украинского производства, закупленных еще в 2023 году.

Кроме того, в 2025 году законтрактовано производство еще 100 вагонов, из которых 60 должны изготовить и ввести в эксплуатацию уже в текущем году. В общей сложности по 100 вагонов планируют закупить в 2026 и 2027 годах.

В компании подчеркнули, что стоимость нового пассажирского вагона определяется по результатам открытых тендеров и зависит от его типа - купейного, СВ или инклюзивного.

Почему в поездах до сих пор много старых вагонов

В "Укрзализныце" объяснили, что подвижной состав максимально вовлечен в перевозки из-за высокого спроса, особенно в летний сезон.

Только за июнь парк пополнился шестью новыми пассажирскими вагонами и тремя модернизированными детскими вагонами. Это позволило несколько сократить дефицит мест на отдельных направлениях. Например, на маршруте Киев - Львов соотношение спроса к предложению удалось снизить с 5:1 до 4:1.

В то же время компания регулярно корректирует график движения поездов с учетом ситуации безопасности, пассажиропотока, наличия вагонов, их рационального использования, экономической целесообразности и пропускной способности железнодорожной сети.

У перевозчика уверяют, что делают все возможное для сохранения стабильного сообщения между регионами Украины, а безосновательная отмена пассажирских, пригородных или региональных рейсов не допускается.