Станцію метро "Лук'янівська" пропонують перейменувати: у Києві з'явилася петиція

Головне: Нова ініціатива: Петиція №14255 пропонує дати пошкодженій станції нову символічну назву - "Непереможна".

Петиція №14255 пропонує дати пошкодженій станції нову символічну назву - "Непереможна". Символ стійкості: Автор ідеї наголошує, що ця локація вже стала уособленням здатності Києва відновлюватися після важких ударів.

Автор ідеї наголошує, що ця локація вже стала уособленням здатності Києва відновлюватися після важких ударів. Контекст руйнувань: Пропозиція з'явилася наступного дня після масштабного обстрілу 24 травня, під час якого суттєво постраждав вестибюль станції.

Пропозиція з'явилася наступного дня після масштабного обстрілу 24 травня, під час якого суттєво постраждав вестибюль станції. Збір підписів під ініціативою стартував сьогодні, 25 травня.

Чому кияни пропонують змінити назву

Петицію створив Дмитро Ніколаєвський. За його словами, Київ має активніше фіксувати у міському просторі події сучасної повномасштабної війни та героїзм містян.

"Нам треба увічнювати наше героїчне сьогодення. Станція вже стала символом стійкості українців та здатності столиці відновлюватись попри постійні напади з боку ворога", - підкреслює ініціатор перейменування.

Зараз триває збір голосів. Для того, щоб міська влада та профільна комісія Київради розглянули це звернення, петиція має набрати 6 000 підписів протягом наступних 59 днів.

Петиція має назбирати 6 тис. голосів, щоб її розглянула влада (скриншот)

Обстріл Лук'янівки 24 травня: що відомо про наслідки

Нагадаємо, в ніч на 24 травня Росія завдала масованого удару по Києву. Абсолютно усі райони столиці зазнали пошкоджень, найбільше - Лук'янівка. Внаслідок прямого влучання вщент згорів торгово центр "Квадрат" та Лук'янівський ринок.