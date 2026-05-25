Станцию метро "Лукьяновская" предлагают переименовать: в Киеве появилась петиция

На сайте Киевского городского совета зарегистрировали петицию с предложением изменить название станции Сырецко-Печерской линии метрополитена "Лукьяновская" на "Непобедимая". Автор обращения считает, что такой шаг поможет увековечить современную историю борьбы столицы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию.
Петицию создал Дмитрий Николаевский. По его словам, Киев должен активнее фиксировать в городском пространстве события современной полномасштабной войны и героизм горожан.
"Нам надо увековечивать наше героическое настоящее. Станция уже стала символом устойчивости украинцев и способности столицы восстанавливаться несмотря на постоянные нападения со стороны врага", - подчеркивает инициатор переименования.
Сейчас идет сбор голосов. Для того, чтобы городские власти и профильная комиссия Киевсовета рассмотрели это обращение, петиция должна набрать 6 000 подписей в течение следующих 59 дней.
Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Киеву. Абсолютно все районы столицы получили повреждения, больше всего - Лукьяновка. В результате прямого попадания полностью сгорел торгово центр "Квадрат" и Лукьяновский рынок.
Под удар также попал жилой дом. Часть конструкции обвалилась. Повреждения получил и вестибюль станции метро "Лукьяновская". Несколько часов она не работала.
Примечательно, что этот микрорайон регулярно попадает под российские обстрелы.
