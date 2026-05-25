Станцию метро "Лукьяновская" предлагают переименовать: в Киеве появилась петиция

Главное: Новая инициатива: Петиция №14255 предлагает дать поврежденной станции новое символическое название - "Непобедимая".

Почему киевляне предлагают изменить название

Петицию создал Дмитрий Николаевский. По его словам, Киев должен активнее фиксировать в городском пространстве события современной полномасштабной войны и героизм горожан.

"Нам надо увековечивать наше героическое настоящее. Станция уже стала символом устойчивости украинцев и способности столицы восстанавливаться несмотря на постоянные нападения со стороны врага", - подчеркивает инициатор переименования.

Сейчас идет сбор голосов. Для того, чтобы городские власти и профильная комиссия Киевсовета рассмотрели это обращение, петиция должна набрать 6 000 подписей в течение следующих 59 дней.

Обстрел Лукьяновки 24 мая: что известно о последствиях

Напомним, в ночь на 24 мая Россия нанесла массированный удар по Киеву. Абсолютно все районы столицы получили повреждения, больше всего - Лукьяновка. В результате прямого попадания полностью сгорел торгово центр "Квадрат" и Лукьяновский рынок.