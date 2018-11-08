Станция метро "Вокзальная" в Киеве возобновила работу

Фото: метро "Вокзальная" (РБК-Украина)

"Вокзальная" работает в обычном режиме

Киевская станция метро "Вокзальная" работает в обычном режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метрополитена.

В метрополитене призвали пассажиров соблюдать правила пользования эскалаторами. В частности, не заступать за ограничительную линию, придерживать полы длинной одежды и не бросать монеты на балюстраду.

Напомним, сегодня вечером станция киевского метрополитена "Вокзальная" была закрыта на вход. В пресс-службе объяснили, что вход на станцию метро "Вокзальная" закрыт в связи с технической неисправностью эскалатора. Два работающих эскалатора вывозили пассажиров на выход.

Кроме того, сегодня станции киевского метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" временно ограничат работу из-за матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция).

В частности, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций.