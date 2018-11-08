Станція метро "Вокзальна" в Києві відновила роботу

Фото: метро "Вокзальна" (РБК-Україна)

"Вокзальна" працює у звичайному режимі

Київська станція метро "Вокзальна" працює в звичайному режимі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу метрополітену.

В метрополітені закликали пасажирів дотримуватися правил користування ескалаторами. Зокрема, не заступати за обмежувальну лінію, притримувати поли довгого одягу і не кидати монети на балюстраду.

Нагадаємо, сьогодні ввечері станція київського метрополітену "Вокзальная" була закрита на вхід. У прес-службі пояснили, що вхід на станцію метро "Вокзальна" закритий у зв'язку з технічною несправністю ескалатора. Два працюючих ескалатора вивозили пасажирів на вихід.

Крім того, сьогодні станції київського метро "Олімпійська", "Палац спорту" і "Площа Льва Толстого" тимчасово обмежать роботу через матч між командами "Динамо" (Київ) і "Ренн" (Франція).

Зокрема, перед початком гри з 18:55 до 19:55 станція "Олімпійська" буде закрита на вхід і вихід, "Палац спорту" - на вихід, а "Площа Льва Толстого" - на вхід. У цей час поїзди прямуватимуть повз станції "Олімпійська" без зупинки. Після закінчення футбольного матчу можливе обмеження для пасажирів на вхід з цих станцій.