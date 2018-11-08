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Три станции киевского метро 8 ноября ограничат свою работу

Новости » Общество    08.11.2018 - 14:01
Фото: станция "Льва Толстого" (РБК-Украина)
Фото: станция "Льва Толстого" (РБК-Украина)

В Киеве состоится футбольный матч между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция)

Станции киевского метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" временно ограничат свою работу вечером 8 ноября из-за матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу киевского метрополитена.

В частности, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход.

"В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций", - говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что соответствующий механизм применяется из соображений безопасности для избежания массового скопления пассажиропотока на платформах станций.

Напомним, 8 ноября, образовались многочисленные пробки на дорогах столицы. Пробки преимущественно образовались в центре Киева. В частности, на правом берегу большие пробки зафиксированы на бульваре Леси Украинки, улице Михаила Грушевского, Институтской, Шелковичной, Кловском спуске, Крещатике, Бульваре Тараса Шевченко, улице Бассейной.

Как сообщало РБК-Украина, 7 ноября в матче Лиги Чемпионов "Шахтар" пропустил шесть мячей от "Манчестер Сити". Но несмотря на поражение донецкая команда сохраняет шансы на выход в плей-офф.

В центре Киева с 24 ноября ограничат движение из-за подготовки к Новому году "Ренн" вылетел на матч с "Динамо" в составе 20 футболистов
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