В Киеве закрыли на вход станцию метро "Вокзальная"

Фото: метро "Вокзальная" (РБК-Украина)

Вход на станцию метро "Вокзальная" закрыт в связи с технической неисправностью эскалатора

Станция киевского метрополитена "Вокзальная" закрыта на вход. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу метро.

В пресс-службе объяснили, что вход на станцию метро "Вокзальная" закрыт в связи с технической неисправностью эскалатора. На данный момент специалисты выясняют причины остановки оборудования.

Отмечается, что два работающих эскалатора вывозят пассажиров на выход.

Напомним, сегодня станции киевского метро "Олимпийская", "Дворец спорта" и "Площадь Льва Толстого" временно ограничат работу из-за матча между командами "Динамо" (Киев) и "Ренн" (Франция).

В частности, перед началом игры с 18:55 до 19:55 станция "Олимпийская" будет закрыта на вход и выход, "Дворец спорта" - на выход, а "Площадь Льва Толстого" - на вход. В это время поезда будут следовать мимо станции "Олимпийская" без остановки. После окончания футбольного матча возможно ограничение для пассажиров на вход с этих станций.