Головна » Новини » Війна в Україні

Наводив ракети на казарми курсантів: СБУ викрила "крота" ФСБ у військовому інституті

Україна, Понеділок 12 січня 2026 18:07
Наводив ракети на казарми курсантів: СБУ викрила "крота" ФСБ у військовому інституті Ілюстративне фото: СБУ викрила крота ФСБ у військовому інституті (facebook com SecurSerUkraine ()
Автор: Наталія Кава

За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ, який коригував ракетні удари по об’єктах військового інституту, де проходив навчання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу СБУ.

За даними СБУ, зрадником виявився курсант одного з українських військових вишів, якого російська спецслужба завербувала через Telegram-канал із пошуку "легких заробітків".

Передавав координати казарм і навчальних корпусів

Як встановило розслідування, за завданням ФСБ фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах освітнього закладу. Серед цілей, координати яких він готував для ворога, були:

  • навчальні корпуси,
  • курсантські казарми,
  • тренувальні пункти на полігонах інституту,
  • оборонні підприємства регіону.

Крім того, агент підготував погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах.

Затримали під час підготовки "звіту" для ФСБ

Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ затримали зловмисника безпосередньо на території вишу - в момент, коли він формував агентурний "звіт" з координатами для повітряної атаки.

Для збору розвідданих фігурант приховано фотографував навчальні об’єкти та виробничі цехи підприємств українського оборонно-промислового комплексу, де курсанти проходили виїзні заняття.

Вирок суду

Під час обшуків у зрадника вилучили смартфон із доказами роботи на фсб. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Розслідування проводилося за сприяння командування військового інституту та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Затримання агентів ФСБ

6 січня суд виніс вирок агентці російських спецслужб, яка наводила удари по Краматорську та прилеглих районах. Її засудили до максимального покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше у Запоріжжі аналогічний термін отримав ще один агент російської воєнної розвідки, який коригував ворожі обстріли міста.

Також в Одесі суд відправив за ґрати чергову агентку РФ. Жінка під виглядом прогулянок із 6-річним сином фотографувала військові об’єкти та передавала їхні координати через Google Maps.

Служба безпеки України ФСБ Війна в Україні курсант
