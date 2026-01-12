Наводив ракети на казарми курсантів: СБУ викрила "крота" ФСБ у військовому інституті
За матеріалами Служби безпеки України до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна засуджено агента ФСБ, який коригував ракетні удари по об’єктах військового інституту, де проходив навчання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланям на прес-службу СБУ.
За даними СБУ, зрадником виявився курсант одного з українських військових вишів, якого російська спецслужба завербувала через Telegram-канал із пошуку "легких заробітків".
Передавав координати казарм і навчальних корпусів
Як встановило розслідування, за завданням ФСБ фігурант мав скоригувати ракетний удар по об’єктах освітнього закладу. Серед цілей, координати яких він готував для ворога, були:
- навчальні корпуси,
- курсантські казарми,
- тренувальні пункти на полігонах інституту,
- оборонні підприємства регіону.
Крім того, агент підготував погодинні графіки перебування особового складу на різних об’єктах.
Затримали під час підготовки "звіту" для ФСБ
Кіберфахівці та слідчі СБУ у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ затримали зловмисника безпосередньо на території вишу - в момент, коли він формував агентурний "звіт" з координатами для повітряної атаки.
Для збору розвідданих фігурант приховано фотографував навчальні об’єкти та виробничі цехи підприємств українського оборонно-промислового комплексу, де курсанти проходили виїзні заняття.
Вирок суду
Під час обшуків у зрадника вилучили смартфон із доказами роботи на фсб. Суд визнав його винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Розслідування проводилося за сприяння командування військового інституту та процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.
Затримання агентів ФСБ
6 січня суд виніс вирок агентці російських спецслужб, яка наводила удари по Краматорську та прилеглих районах. Її засудили до максимального покарання - 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Раніше у Запоріжжі аналогічний термін отримав ще один агент російської воєнної розвідки, який коригував ворожі обстріли міста.
Також в Одесі суд відправив за ґрати чергову агентку РФ. Жінка під виглядом прогулянок із 6-річним сином фотографувала військові об’єкти та передавала їхні координати через Google Maps.