Стало відомо, скільки військових КНДР загинули на війні в Україні

Фото: КНДР збирається відправити на війну ще кілька тисяч військових (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Розвідка Південної Кореї повідомила про загибель майже двох тисяч військовослужбовців КНДР на війні в Україні. Пхеньян незабаром може направити ще партію солдатів на допомогу окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Північна Корея може додатково направити в Росію близько 6000 солдатів у рамках третьої партії розгортання військ для допомоги у війні проти України.

З жовтня минулого року КНДР направила близько 13 тисяч військовослужбовців і зброю для підтримки військових зусиль Росії.

Як відомо, північнокорейська влада активно співпрацює з Кремлем, зокрема у військовій сфері. Влітку 2024-го країни підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство, а вже восени з'явилася інформація про те, що КНДР передала Росії військовослужбовців - 15 тисяч солдатів направили на Курський напрямок.

У зв'язку з цим розвідка Сеула повідомила, що Північна Корея втратила близько 4,7 тисячі бійців на Курському напрямку, серед яких 600 вважалися загиблими.

Зазначимо, що в обмін на відправку військових і постачання зброї в Росію КНДР отримує від Москви допомогу у вигляді шпигунських супутників, безпілотників і зенітних ракет.

Спочатку Росія ігнорувала повідомлення про присутність північнокорейських військових на фронті, навіть після того, як ЗСУ взяли в полон двох військових КНДР.

Однак нещодавно Міністерство оборони РФ уперше визнало участь військ Північної Кореї у війні проти України.

