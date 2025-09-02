RU

Стало известно, сколько военных КНДР погибли на войне в Украине

Фото: КНДР собирается отправить на войну еще несколько тысяч военных (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Разведка Южной Кореи сообщила о гибели почти двух тысяч военнослужащих КНДР на войне в Украине. Пхеньян вскоре может направить еще партию солдат на помощь оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Северная Корея может дополнительно направить в Россию около 6000 солдат в рамках третьей партии развертывания войск для помощи в войне против Украины.

С октября прошлого года КНДР направила около 13 тысяч военнослужащих и оружие для поддержки военных усилий России.

Как известно, северокорейские власти активно сотрудничают с Кремлем, в частности в военной сфере. Летом 2024-го страны подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве, а уже осенью появилась информация о том, что КНДР передала России военнослужащих - 15 тысяч солдат направили на Курское направление.

В связи с этим разведка Сеула сообщила, что Северная Корея потеряла около 4,7 тысячи бойцов на Курском направлении, среди которых 600 числились погибшими.

Отметим, что в обмен на отправку военных и поставки оружия в Россию КНДР получает от Москвы помощь в виде шпионских спутников, беспилотников и зенитных ракет.

Сначала Россия игнорировала сообщения о присутствии северокорейских военных на фронте, даже после того, как ЗСУ взяли в плен двух военных КНДР.

Однако недавно Министерство обороны РФ впервые признало участие войск Северной Кореи в войне против Украины.

