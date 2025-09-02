Стало известно, сколько военных КНДР погибли на войне в Украине

Северная Корея может дополнительно направить в Россию около 6000 солдат в рамках третьей партии развертывания войск для помощи в войне против Украины.

С октября прошлого года КНДР направила около 13 тысяч военнослужащих и оружие для поддержки военных усилий России.

Как известно, северокорейские власти активно сотрудничают с Кремлем, в частности в военной сфере. Летом 2024-го страны подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве, а уже осенью появилась информация о том, что КНДР передала России военнослужащих - 15 тысяч солдат направили на Курское направление.