Стало відомо, скільки військових КНДР загинули на війні в Україні

Розвідка Південної Кореї повідомила про загибель майже двох тисяч військовослужбовців КНДР на війні в Україні. Пхеньян незабаром може направити ще партію солдатів на допомогу окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Північна Корея може додатково направити в Росію близько 6000 солдатів у рамках третьої партії розгортання військ для допомоги у війні проти України.

З жовтня минулого року КНДР направила близько 13 тисяч військовослужбовців і зброю для підтримки військових зусиль Росії.

Як відомо, північнокорейська влада активно співпрацює з Кремлем, зокрема у військовій сфері. Влітку 2024-го країни підписали угоду про всебічне стратегічне партнерство, а вже восени з'явилася інформація про те, що КНДР передала Росії військовослужбовців - 15 тисяч солдатів направили на Курський напрямок.