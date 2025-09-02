ua en ru
Вт, 02 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Стало известно, сколько военных КНДР погибли на войне в Украине

Вторник 02 сентября 2025 11:42
UA EN RU
Стало известно, сколько военных КНДР погибли на войне в Украине Фото: КНДР собирается отправить на войну еще несколько тысяч военных (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Разведка Южной Кореи сообщила о гибели почти двух тысяч военнослужащих КНДР на войне в Украине. Пхеньян вскоре может направить еще партию солдат на помощь оккупантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yonhap.

Северная Корея может дополнительно направить в Россию около 6000 солдат в рамках третьей партии развертывания войск для помощи в войне против Украины.

С октября прошлого года КНДР направила около 13 тысяч военнослужащих и оружие для поддержки военных усилий России.

Как известно, северокорейские власти активно сотрудничают с Кремлем, в частности в военной сфере. Летом 2024-го страны подписали соглашение о всестороннем стратегическом партнерстве, а уже осенью появилась информация о том, что КНДР передала России военнослужащих - 15 тысяч солдат направили на Курское направление.

В связи с этим разведка Сеула сообщила, что Северная Корея потеряла около 4,7 тысячи бойцов на Курском направлении, среди которых 600 числились погибшими.

Отметим, что в обмен на отправку военных и поставки оружия в Россию КНДР получает от Москвы помощь в виде шпионских спутников, беспилотников и зенитных ракет.

Сначала Россия игнорировала сообщения о присутствии северокорейских военных на фронте, даже после того, как ЗСУ взяли в плен двух военных КНДР.

Однако недавно Министерство обороны РФ впервые признало участие войск Северной Кореи в войне против Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
КНДР
Новости
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
НБУ держит курс ниже 41,5 грн/доллар: когда ожидать роста
Аналитика
Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Москва позволяла Украине играть в суверенитет до конца Второй мировой, – интервью с историком