Стало відомо, скільки коштів на житло ветеранам закладено у бюджет-2026

П'ятниця 19 вересня 2025 14:36
Фото: Олена Шуляк (facebook.com ShuliakOlena)
Автор: Юлія Бойко

До кінця 2027 року Україна зобов'язана витратити житло для ветеранів майже 20 млрд гривень. У держбюджеті на 2026-й рік на це заплановано витратити майже 6 млрд гривень, що більше ніж на третину більше ніж у 2025 році.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії "Слуга Народу" Олена Шуляк, пише РБК-Україна.

За її словами, з майже 18 млрд гривень, передбачених у держбюджеті на заходи з ветеранської політики, на вирішення житлового питання ветеранів планується витратити 5,7 млрд гривень, що складає більше ніж третину цих витрат. Крім забезпечення житлом до цієї категорії бюджетних витрат входять:

  • Психологічна допомога та професійна адаптація ветеранів;
  • Розвиток спорту ветеранів, проєкти підтримки, одноразова грошова допомога;
  • Реабілітація, психологічні та соціальні програми, ветеранські простори.

Шуляк підкреслила - забезпечення житлом українців, які захищати незалежність і суверенітет України і які отримали через це інвалідність I–II груп є наскрізним курсом великої частини законодавчих і урядових ініціатив. Зокрема, це важлива частина нового житлового законодавства, яке має запустити в Україні житлову реформу, а також є вимогою програми Юкрейн Фасіліті, за якого Україна отримує від ЄС 50 млрд євро до 2027 року.

"Ми бачимо, що на наступний рік на заходи з ветеранської політики, серед яких є і забезпечення їх житлом, заплановано більше ніж на 50%, чим у бюджеті на 2025 рік. Так, у 2025 держава витратила на це 11,8 млрд гривень, а у наступному планує витрати 17,9 млрд. Це важливий показник, який свідчить про посилення уваги до важливості цього напрямку як на рівні держави", - підкреслила Шуляк.

Своєю чергою, індикатором виконання Україною умов програми Юкрейн Фасіліті з 2024 року і до кінця 2027-го держава зобовʼязана витратити на житло для ветеранів, членів сімей загиблих захисників і військових-ВПО сумарно майже 20 млрд гривень, зауважила Шуляк.

Наостанок вона додала, що нині в у Верховній Раді величезна кількість проєктів, які так чи інакше повʼязані з ветеранською політикою. Зокрема, нещодавно Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт про ветеранське підприємництво, який запроваджує низку у тому числі податкових пільг для ветеранів, що запускають власні бізнеси.

"Наша мета - щоб всі ветерани і члени їхніх сімей були обов'язково забезпечені житлом за всіми стандартами Європейського Союзу, до якого ми прагнемо. Втім сьогодні важливі не лише житло і підприємництво ветеранів, а і реабілітація і адаптація до цивільного життя", - резюмувала Олена Шуляк.

Раніше Олена Шуляк розповіла, що в Україні створять нову систему обліку службового житла за європейськими моделями.

Крім того, повідомлялося про створення Єдиного державного реєстру службового житла, а також хто і за яких умов зможе користуватися службовим житлом після реформи.

Зокрема, законопроєкт, який скасує практику надання службового житла у власність, парламент зобовʼязаний остаточно ухвалити вже цієї осені. Оскільки це частина житлової реформи, що є маяком Ukraine Facility.

Олена Шуляк
