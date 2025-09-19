Стало известно, сколько средств на жилье ветеранам заложено в бюджет-2026

До конца 2027 года Украина обязана потратить жилье для ветеранов почти 20 млрд гривен. В госбюджете на 2026-й год на это запланировано потратить почти 6 млрд гривен, что более чем на треть больше чем в 2025 году.

По ее словам, из почти 18 млрд гривен, предусмотренных в госбюджете на мероприятия по ветеранской политике, на решение жилищного вопроса ветеранов планируется потратить 5,7 млрд гривен, что составляет более трети этих расходов. Кроме обеспечения жильем в эту категорию бюджетных расходов входят:

Психологическая помощь и профессиональная адаптация ветеранов;

Развитие спорта ветеранов, проекты поддержки, единовременная денежная помощь;

Реабилитация, психологические и социальные программы, ветеранские пространства.

Шуляк подчеркнула - обеспечение жильем украинцев, которые защищать независимость и суверенитет Украины и которые получили из-за этого инвалидность I-II групп является сквозным курсом большой части законодательных и правительственных инициатив. В частности, это важная часть нового жилищного законодательства, которое должно запустить в Украине жилищную реформу, а также является требованием программы Юкрейн Фасилити, по которому Украина получает от ЕС 50 млрд евро до 2027 года.

"Мы видим, что на следующий год на мероприятия по ветеранской политике, среди которых есть и обеспечение их жильем, запланировано более чем на 50%, чем в бюджете на 2025 год. Так, в 2025 государство потратило на это 11,8 млрд гривен, а в следующем планирует расходы 17,9 млрд. Это важный показатель, который свидетельствует об усилении внимания к важности этого направления как на уровне государства", - подчеркнула Шуляк.

В свою очередь, индикатором выполнения Украиной условий программы Юкрейн Фасилити с 2024 года и до конца 2027-го государство обязано потратить на жилье для ветеранов, членов семей погибших защитников и военных-ВПЛ суммарно почти 20 млрд гривен, отметила Шуляк.

Напоследок она добавила, что сейчас в Верховной Раде огромное количество проектов, которые так или иначе связаны с ветеранской политикой. В частности, недавно Парламент принял во втором чтении законопроект о ветеранском предпринимательстве, который вводит ряд в том числе налоговых льгот для ветеранов, которые запускают собственные бизнесы.

"Наша цель - чтобы все ветераны и члены их семей были обязательно обеспечены жильем по всем стандартам Европейского Союза, к которому мы стремимся. Впрочем, сегодня важны не только жилье и предпринимательство ветеранов, но и реабилитация и адаптация к гражданской жизни", - резюмировала Елена Шуляк.