Службове житло заборонять приватизувати. Рада восени має ухвалити законопроєкт, - Шуляк

Законопроєкт, який скасує практику надання службового житла у власність, парламент зобовʼязаний остаточно ухвалити вже цієї осені. Оскільки це частина житлової реформи, що є маяком Ukraine Facility.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк.

Як зазначила парламентарка, обовʼязковими нормами, які не повинні змінитися попри правки, є заборона приватизації службового житла та його використання за умовами пільгової оренди.

Олена Шуляк розповіла, що до ухваленого в першому читанні законопроєкту №12377, який дає старт житловій реформі в Україні та, серед іншого, змінює правила користування службовим житлом, подали близько 3 тис. правок.

Однак переважна більшість з них - так званий поправочний спам, який фактично не заперечує норми, запропоновані документом. Ба більше, тисячу поданих правок депутати зняли майже одразу, як подали їх після ухвалення законопроєкту 16 липня.

"Ми продовжуємо щотижня проводити засідання робочої групи, створеної для відпрацювання поданих правок. До обговорення залучаються нардепи, представники уряду, органів державної та місцевої влади, правоохоронних органів, експертних організацій у сфері житла тощо. Станом на зараз вдалося відпрацювати майже 900 правок", - зазначила Шуляк.

Вона пояснила, що механізм "роздержавлення" перетворив службове житло на спосіб безоплатної приватизації та нечесне заволодіння службовим житлом в Україні.

З останніх випадків - роздача у власність службового житла в академії МВС, суддям, їхнім помічникам, які вже мають власну нерухомість, і не одну.

Натомість ті громадяни, які по роботі мають право користуватися службовим житлом - зокрема, вчителі, лікарі, поліцейські - й дійсно потребують поліпшення житлових умов, такої можливості позбавлені.

Коли ухвалять законопроєкт

Виправити це має остаточне ухвалення законопроєкту №12377, після реалізації якого службове житло в Україні почне відігравати свою справжню роль - тимчасового житла, яке надається в оренду тим, хто за специфікою роботи повинен проживати поруч, акцентувала Олена Шуляк.

Його мета - не заміщувати соціальне житло, а слугувати ефективним інструментом для забезпечення кадрами, які необхідні громадам та державі.

Парламентарка повідомила, що механізм надання службового житла в більшості країн наступний: після звільнення працівника службове житло переходить новому співробітнику. За таким же принципом працюватиме й система службового житла в Україні.

Шуляк каже, що зміна правил розподілу й користування службовим житлом назріла дуже давно.

"Однак на цей раз ми розраховуємо, що вона нарешті відбудеться, оскільки цього вимагає від України Євросоюз за програмою Ukraine Facility. Для цього є й чіткий дедлайн - 4 квартал поточного року, тобто провести його через сесійну залу в другому читанні потрібно вже цієї осені. Темпи, з якими ми працюємо в межах поданих правок, дають сподівання, що це зрештою відбудеться", - наголосила вона.

Хто зможе отримати службове житло

Службове житло, зауважила Шуляк, не підлягатиме приватизації та надаватиметься лише на період виконання службових обов’язків, що має унеможливити зловживання.

Перелік категорій осіб, які матимуть право на таке житло, для Державного житлового фонду визначатиме Кабмін, а для місцевих - самі громади.

Виняток - військові та ветерани. Вони продовжуватимуть отримувати житло від держави у власність, тобто з Державного житлового фонду.

"Ба більше, право військових і ветеранів на отримання безкоштовного житла після остаточного ухвалення законопроєкту №1237 навпаки буде посиленим", - резюмувала Олена Шуляк.