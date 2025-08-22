В Україні створять нову систему обліку службового житла за європейськими моделями

З 31 грудня в Україні можуть скасувати правила щодо користування службовим житлом - воно буде виключно за гроші й виключно тимчасовим. Це передбачено у законопроєкті, який зараз вже готують до другого читання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Голову Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільницю партії "Слуга Народу" Олену Шуляк.

Оновлення правил службового житла

За словами Олени Шуляк, якщо не ухвалити новий законопроєкт, службове житло в Україні так і лишиться соціальним інструментом, який давно втратив ефективність через правовий архаїзм.

Вона пояснила - ухваленим у першому читанні законопроєктом "Про основні засади житлової політики" (№12377) передбачається скасування з 31 грудня 2025 року Житлового кодексу України, який не переглядався з 1983 року, і який вже давно є абсолютно неефективним.

Зокрема, в межах законопроєкту закладено інструментарій "службового житла", який поєднує традиційний інструмент службового житла із сучасними цифровими підходами та найкращими практиками європейських країн.

Хто зможе отримати службове житло

Відповідно до законопроєкту, службове житло - житло, що надається в оренду особам, які у зв’язку із характером їхніх трудових відносин, проходженням служби повинні проживати за місцем роботи або поблизу від нього.

Службове житло з державного житлового фонду та житлового фонду територіальних громад може бути надане виключно визначеним категоріям громадян.

Водночас органи місцевого самоврядування можуть самостійного визначати категорії громадян, яким надається службове житло з житлового фонду територіальних громад.

В "Інституті житла" зазначають, що такі повноваження є дуже важливим елементом врахування ролі громад у розвитку потенціалу свого регіону, особливо професійного та кадрового.

Що стосується державного житлового фонду, то в цьому випадку перелік категорій визначається централізовано Кабінетом Міністрів України.

Платне користування та тимчасовий характер проживання

"Користування службовим житлом має бути платним. Орендарі сплачують орендну плату, порядок визначення її розміру затверджується КМУ. В разі припинення трудових відносин, оренда припиняється", - пояснила Олена Шуляк.

Як вона зазначила, для окремих категорій передбачається, що виселення можливе виключно при умові надання іншого житла, а саме: особи з інвалідністю, які отримали ушкодження здоров’я, пов’язане з виконанням ними трудових обов’язків під час здійснення трудових відносин чи проходженням служби в суб’єкта надання службового житла.

Важливо, що в законопроєкті зазначається тимчасовий характер проживання в службовому житлі - воно надається виключно на період виконання службових обов’язків. Припинення трудових відносин автоматично тягне за собою втрату права користування цим житлом.

"Службове житло - це важливий, але вразливий інструмент соціальної підтримки. Службове житло в Україні - соціальний інструмент, який втратив ефективність через правовий архаїзм", - акцентувала нардепка.

Службове житло в Європі та США: які правила

Наостанок Олена Шуляк зауважила, що пропонований законопрєктом підхід до використання службового житла повністю відповідає міжнародній практиці у цій сфері.

Як свідчать дані з аналітичного звіту, підготовленого "Інститутом житла", службове житло там - тимчасовий ресурс, а не потенційний об’єкт власності. Так, у Німеччині, США, Польщі, Великій Британії діють моделі, що: