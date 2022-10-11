Стало відомо, скільки дронів-камікадзе замовила Росія в Ірану

Росія замовила в Ірані 2400 дронів-камікадзе, які використовують у війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.
Президент заявив, що України майже щогодини збиває іранські дрони-камікадзе.
"Одних лише "Шахідів" Росія замовила в Ірані 2400 штук", - заявив президент.
За його словами, ця інформація поступила від української розвідки. Саме тому Україна має мати достатню кількість ракет до наданих систем протиповітряної та протиракетної оборон. Ці системи мають бути інтегровані з українськими системами оборони.
Нагадаємо, що росіяни атакували Київську область дронами-камікадзе з Білорусі.
Раніше військові збили п'ять дронів-камікадзе, які атакували Миколаївську область.
Также, РБК-Украина писало о том, что только вчера наши воины за пять часов сбили четыре иранских дрона . Еще перед этим ПВО "приземлило" девять единиц.
В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение лишить посла Ирана аккредитации . Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".
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