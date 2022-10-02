Військові збили п'ять дронів-камікадзе, які атакували Миколаївську область
Фото: ЗСУ збили п'ять іранських дронів "Shahed-136" (Getty Images)
Українські захисники збили п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136". Окупанти атакували ними Миколаївську область.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.
Росіяни в ніч на 2 жовтня випустили сім дронів, проте ЗСУ змогли збити п'ять з них.
"П'ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування Південь", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні вночі російські війська атакували Кривий Ріг дроном-камікадзе. Окупанти вдарили по об'єкту цивільної інфраструктури.
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