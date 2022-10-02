Військові збили п'ять дронів-камікадзе, які атакували Миколаївську область

Українські захисники збили п'ять іранських дронів-камікадзе "Shahed-136". Окупанти атакували ними Миколаївську область.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ в Facebook.

Росіяни в ніч на 2 жовтня випустили сім дронів, проте ЗСУ змогли збити п'ять з них. "П'ять із семи "Shahed-136" знищено військовослужбовцями зенітної ракетної Одеської бригади та Херсонської зенітної ракетної бригади Повітряного командування Південь", - йдеться у повідомленні.