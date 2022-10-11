Стало известно, сколько дронов-камикадзе заказала Россия у Ирана.

Россия заказала в Иране 2400 дронов-камикадзе, которые используются в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, данная информация поступила от украинской разведки. Именно поэтому Украина должна иметь достаточное количество ракет в предоставленные системы противовоздушной и противоракетной обороны. Эти системы должны быть интегрированы с системами обороны Украины.

Президент заявил, что Украина почти каждый час сбивает иранские дроны-камикадзе.

Напомним, что россияне атаковали Киевскую область дронами-камикадзе из Белоруссии.

Ранее военные сбили пять дронов-камикадзе, атаковавших Николаевскую область.

Также, РБК-Украина писало о том, что только вчера наши воины за пять часов сбили четыре иранских дрона . Еще перед этим ППО "приземлило" девять единиц .

В конце сентября президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на продажу Ираном России дронов-камикадзе. Позже было принято решение оставить посла Ирана аккредитации . Иран, со своей стороны, отверг обвинения и заявил о якобы "влиянии третьих стран".

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