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Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 21 лютого

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Вівторок 21 лютого 2023 01:43
Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 21 лютого Фото: Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 21 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

В Україні у вівторок, 21 лютого, на споживання електроенергії обмежень не надавали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях, - зазначили у компанії.

Водночас зазначається, що через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі можливі відключення за графіком.

Нагадаємо, 21 лютого у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії.

До слова, в Україні найближчими днями, ймовірно, збережеться відсутність дефіциту електроенергії.

Окрім того, прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна веде переговори про збільшення імпорту електрики з ЄС.

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