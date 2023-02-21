Стало відомо, якою буде ситуація зі світлом 21 лютого
В Україні у вівторок, 21 лютого, на споживання електроенергії обмежень не надавали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
"Це дозволяє не відключати світло у Києві, Одеській та Дніпропетровській областях, - зазначили у компанії.
Водночас зазначається, що через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі можливі відключення за графіком.
Нагадаємо, 21 лютого у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії.
До слова, в Україні найближчими днями, ймовірно, збережеться відсутність дефіциту електроенергії.
Окрім того, прем'єр Денис Шмигаль розповів, що Україна веде переговори про збільшення імпорту електрики з ЄС.
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