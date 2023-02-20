ua ru
Пн, 20 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Київській області завтра будуть проводити заміри споживання: світло не вимикатимуть

Новость на русском →
Понеділок 20 лютого 2023 17:17
У Київській області завтра будуть проводити заміри споживання: світло не вимикатимуть Фото: у Київській області завтра будуть проводити заміри споживання (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Завтра, 21 лютого, у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим в області не будуть застосовуватись графіки відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Так, заміри споживання допоможуть визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.

При цьому через пошкодження мереж "Укренерго" в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись відключення за графіком.

Як повідомлялося раніше, в Україні найближчими днями, скоріше за все, збережеться відсутність дефіциту електроенергії.

Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна веде переговори про збільшення імпорту електрики з ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕК Електроенергія
NEWS
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
Резніков анонсував ще більше ППО від партнерів: суттєво посилять захист неба
DAILY
По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна По всіх фронтах. Які шанси у РФ на Донбасі і до чого готується Україна