У Київській області завтра будуть проводити заміри споживання: світло не вимикатимуть

Завтра, 21 лютого, у Київській області будуть проводити заміри споживання електроенергії. У зв'язку з цим в області не будуть застосовуватись графіки відключень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК .

Так, заміри споживання допоможуть визначити актуальні показники споживання для більш точного формування лімітів.

При цьому через пошкодження мереж "Укренерго" в частині Бучанського, Фастівського та Обухівського районів можуть відбуватись відключення за графіком.

Як повідомлялося раніше, в Україні найближчими днями, скоріше за все, збережеться відсутність дефіциту електроенергії.

Окрім того, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна веде переговори про збільшення імпорту електрики з ЄС.

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