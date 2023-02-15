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Україна веде переговори про збільшення імпорту електрики з ЄС, - Шмигаль

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Україна, Середа 15 лютого 2023 19:00
Україна веде переговори про збільшення імпорту електрики з ЄС, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Каріна Левицька

Україна веде перемовини про збільшення можливостей імпорту електроенергії з Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Сьогодні, 15 лютого, Шмигаль зустрівся зі швецьким прем’єр-міністром Улафом Крістерссоном. Під час зустрічі вони обговорили розвиток двосторонніх відносини між Україною та Швецією.

За його словами, під час зустрічі вони також розглянули питання всебічного посилення стійкості України, яке, зокрема, охоплює відновлення енергетичної інфраструктури.

"Ведемо перемовини про збільшення можливостей імпорту електроенергії з ЄС", - наголосив Шмигаль.

Нагадаємо, за словами виконавчого директора ДТЕК Дмитра Сахарука, в Україну може повернутися дефіцит електроенергії.

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