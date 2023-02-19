ua ru
Нд, 19 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В "Укренерго" дали оптимістичний прогноз щодо світла найближчими днями

Новость на русском →
Київ, Неділя 19 лютого 2023 20:53
В "Укренерго" дали оптимістичний прогноз щодо світла найближчими днями Фото: в "Укренерго" дали оптимістичний прогноз щодо світла найближчими днями (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні найближчими днями, ймовірно, збережеться відсутність дефіциту електроенергії. Такому сценарію можуть завадити лише нові удари росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького в ефірі телемарафону.

"Укренерго" не прогнозує дефіцит потужності найближчими днями. Ми бачимо здатність енергосистеми покрити споживання існуючим виробництвом електроенергії електростанціями. Єдине, що може (відвернути нас від цього прогнозу - ред.) - це нові масовані ракетні обстріли. Ми готуємось до такого сценарію", - заявив Кудрицький.

За його словами, у деяких регіонах пошкоджені мережі все ще не дозволяють повністю забезпечити електропостачання окремих міст.

"Перш за все, говоримо про Одесу. Там йдуть відновлювальні роботи, які дозволять найближчими тижнями усунути це "вузьке місце", - додав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Києві завтра, 20 лютого, планують не застосовувати відключення світла.

Також ми писали, що у Херсонській області росіяни за допомогою обстрілу пошкодили електромережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укренерго вимкнення світла Електроенергія
NEWS
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
ЗСУ завдали ударів по системах ППО та важливих об'єктах росіян: зведення Генштабу
DAILY
Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Комбат Олександр Посітко: Поки Росія існує в нинішньому форматі, спокою нашій країні не буде