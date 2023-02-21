Фото: Стало известно, какой будет ситуация со светом 21 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)

В Украине во вторник, 21 февраля, на потребление электроэнергии ограничений не было предоставлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.