Стало відомо, коли та де відбудеться похорон Андрія Парубія

Вбивство Андрія Парубія у Львові

У суботу, 30 серпня, у Львові застрелили колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. За інформацією правоохоронців, зловмисник відкрив вогонь і здійснив близько восьми пострілів.

У місті було оголошено спецоперацію "Сирена", до розслідування залучені поліція, Служба безпеки України та прокуратура. За попередніми даними, напад був ретельно спланованим.

Слідство розглядає кілька версій, зокрема ймовірний російський слід. Особу нападника поки не встановлено - він був замаскований під кур'єра сервісу доставки Glovo у шоломі.

