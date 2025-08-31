Стало известно, когда и где состоятся похороны Андрея Парубия

Убийство Андрея Парубия во Львове

В субботу, 30 августа, во Львове застрелили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. По информации правоохранителей, злоумышленник открыл огонь и произвел около восьми выстрелов.

В городе была объявлена спецоперация "Сирена", к расследованию привлечены полиция, Служба безопасности Украины и прокуратура. По предварительным данным, нападение было тщательно спланированным.

Следствие рассматривает несколько версий, в том числе вероятный российский след. Личность нападавшего пока не установлена - он был замаскирован под курьера сервиса доставки Glovo в шлеме.

Больше деталей об обстоятельствах резонансного преступления - в материале РБК-Украина.