Стало відомо, хто виконує обов'язки мера Одеси: рішення міськради

Що передувало

Нагадаємо, 13 жовтня на сайті президента України була опублікована петиція з проханням позбавити мера Одеси громадянства України. Менш ніж за добу документ набрав понад 25 тисяч підписів.

14 жовтня президент Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення громадянства Геннадія Труханова через виявлення у нього російського паспорта.

Після позбавлення громадянства чинного мера достроково позбавили повноважень. У зв’язку з цим Зеленський підписав наказ про створення Одеської міської військової адміністрації.

Вже відомо, що новостворену адміністрацію очолить Сергій Лисак, який раніше обіймав посаду голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації.

Сам Труханов заперечував наявність у нього російського громадянства. Проте Служба безпеки України оприлюднила докази наявності у нього громадянства РФ.

