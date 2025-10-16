Стало известно, кто исполняет обязанности мэра Одессы: решение горсовета

Что предшествовало

Напомним, 13 октября на сайте президента Украины была опубликована петиция с просьбой лишить мэра Одессы гражданства Украины. Менее чем за сутки документ набрал более 25 тысяч подписей.

14 октября президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении гражданства Геннадия Труханова из-за обнаружения у него российского паспорта.

После лишения гражданства действующего мэра досрочно лишили полномочий. В связи с этим Зеленский подписал приказ о создании Одесской городской военной администрации.

Уже известно, что новосозданную администрацию возглавит Сергей Лысак, который ранее занимал должность главы Днепропетровской областной военной администрации.

Сам Труханов отрицал наличие у него российского гражданства. Однако Служба безопасности Украины обнародовала доказательства наличия у него гражданства РФ.

Все что известно о Геннадии Труханове от охранника до мэра Одессы - читайте в материале РБК-Украина.