ru
ua

Стало известно, когда закроют метро в Киеве

Новости » Коронавирус   

Метро в Киеве закроют сегодня

Метро в Киеве закроют сегодня в 23:00 в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко на своем Telergam-канале.

Мэр города отметил, что согласно решению Кабмина, Киев должен закрыть метрополитен.

"Поэтому сегодня с 23:00 киевский метрополитен прекращает перевозку пассажиров. Предварительно до 3 апреля", - написал он.

Вместе с тем, Кличко отметил, что наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метро.

Напомним, что в Харькове также закривают метро, ​​решение начнет действовать с 20:00 17 марта.

РБК-Украина писало, что в столице с сегодняшнего дня усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничили перемещения по городу и между другими населенными пунктами; работают банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

МАУ резко подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Пенсионерам выплатят тысячу гривен из-за коронавируса
Читать все новости