ru
ua

Стало відомо, коли закриють метро в Києві

Новини » Коронавірус   

Метро в Києві закриють сьогодні

Метро у Києві закриють сьогодні в 23:00 у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу. Про це повідомляє мер міста Віталій Кличко на своєму Telergam-каналі.

Мер міста зазначив, що згідно рішення Кабміну, Київ повинен закрити метрополітен.

"Тому, сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня", - написав він.

Разом з тим, Кличко зазначив, що наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

Нагадаємо, що у Харкові також закривают метро, рішення почне діяти з 20:00 17 березня.

РБК-Україна писало, що у столиці з сьогоднішнього дня посилили обмеження у зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари; обмежили переміщення по місту і між іншими населеними пунктами; працюють банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Крім того, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що обмежити рух громадського транспорту в Україні наразі необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Контролювати всі транспортні обмеження буде поліція.

МАУ різко підняла ціни на квитки за добу до закриття кордону Пенсіонерам виплатять тисячу гривень через коронавірус
Читати всі новини