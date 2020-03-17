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Карантин в Украине: полиция будет контролировать общественный транспорт

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 11:39
Карантин в Украине: полиция будет контролировать общественный транспорт
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В МВД заявили, что ограничением движения общественного транспорта можно остановить распространение вируса

Ограничить движение общественного транспорта в Украине сейчас необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, передает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По его словам, контролировать все транспортные ограничения будет полиция.

"У нас есть для этого все рычаги. Мы предупреждаем всех владельцев пассажирских перевозок, они обязаны работать по закону", - сказал замминистра.

Он также добавил, что надеется, что все граждане в государстве будут прислушиваться и останутся на самоизоляции.

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что в Украине пока не будут вводить чрезвычайную ситуацию в областях. На данный момент ЧС ввели только в Житомирской и Черновицкой областях.

РБК-Украина писало, в Минздраве сообщили, что четыре человека в Украине заразились коронавирусом внутри страны и они не путешествовали за границу. В связи с этим, Минздрав меняет алгоритм диагностики и выявления зараженных коронавирусом.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров готов к введению чрезвычайного положения в Украине для предотвращения коронавируса.

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