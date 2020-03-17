ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Метро в Харькове закрывают с 17 марта

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 12:09
Метро в Харькове закрывают с 17 марта
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля

С 20:00 вечера 17 марта харьковский метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля из-за коронавируса. Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес на своем Telergam-канале.

Кроме того, по его словам, сегодня в 15:00 будет проведена Комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будут приняты все необходимые меры в соответствии с постановлением Кабмина.

"Сегодня с восьми вечера харьковский метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля", - написал он.

Напомним, вчера Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. В частности, правительство приняло решение закрыть метро.

Вместе с тем, РБК-Украина писало, что в Киеве с 17 марта усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничили перемещения по городу и между другими населенными пунктами; работают банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Также с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Кроме того, Украина с 16 марта закрыла границу для иностранцев.

В "Слуге народа" оценили вероятность введения ЧП по всей стране Коронавирус в Украине и мире: главные новости 17 марта
Новости Украины ХарьковметроКоронавирус
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь