Метро в Харькове закрывают с 17 марта

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля

С 20:00 вечера 17 марта харьковский метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля из-за коронавируса. Об этом заявил мэр города Геннадий Кернес на своем Telergam-канале.

Кроме того, по его словам, сегодня в 15:00 будет проведена Комиссия по чрезвычайным ситуациям, на которой будут приняты все необходимые меры в соответствии с постановлением Кабмина.

"Сегодня с восьми вечера харьковский метрополитен прекращает свою работу до 3-го апреля", - написал он.

Напомним, вчера Кабинет министров усилил карантинные меры в связи с угрозой распространения коронавируса в Украине. В частности, правительство приняло решение закрыть метро.

Вместе с тем, РБК-Украина писало, что в Киеве с 17 марта усилили ограничения в связи с карантином: закрыли все ТРЦ, спортзалы, салоны красоты, рестораны, бары; ограничили перемещения по городу и между другими населенными пунктами; работают банкоматы, заправки, аптеки, продуктовые магазины.

Также с 12 марта в Украине введен трехнедельный карантин. Кроме того, Украина с 16 марта закрыла границу для иностранцев.