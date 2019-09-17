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Стало известно, кто взял Вилкула и Колесникова на поруки

Новости » Политика    17.09.2019 - 17:24
Стало известно, кто взял Вилкула и Колесникова на поруки
Фото: Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (коллаж РБК-Украина)

Нардеп Шпенов взял на поруки бывших депутатов от "Оппоблока"

Бывших нардепов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова взял на поруки нардеп Дмитрий Шпенов. Об этом сообщил спикер Октябрьского суда Днепра Сергей Мельниченко, передает "Радио Свобода".

По его словам, решение отпустить Вилкула и Колесникова на поруки обосновано тем, что "прокурор не доказал, что менее мягкие меры не будут обеспечивать риски, которые прокурор считает доказанными".

Он также добавил, что на Вилкула и Колесникова заведены различные уголовные производства, однако по одной статье - злоупотребление служебным положением. Также сообщается, что Вилкул и Колесников присутствовали на заседании суда.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Генеральная прокуратура объявила Вилкула и Колесникова в розыск. Отметим, Вилкула подозревают в том, что он, будучи главой Днепропетровской ОГА, незаконно передал в аренду несколько земельных участков, которые находились в коллективной собственности.

Что касается Колесникова, по данным следствия, он на посту главы агентства Государственного имущества способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".

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