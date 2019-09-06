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Стали известны подробности дела экс-нардепа Колесникова

Новости » Политика    06.09.2019 - 13:09
Стали известны подробности дела экс-нардепа Колесникова
Фото: Дмитрий Колесников (opposition.org.ua)

Колесникову инкриминируют ущерб государству на 16 млн гривен

Бывшего народного депутата от "Оппозиционного блока" Дмитрия Колесникова объявили в розыск по делу о злоупотреблении властью с тяжкими с последствиями. Об этом говорится в сообщении прокуратуры Днепропетровской области.

По данным следствия, в период с июня по декабрь 2012 года Колесников на посту главы Агентства госимущества Украины способствовал отчуждению объектов недвижимости Научно-исследовательского и конструкторско-технологического института трубной промышленности им. Я.Ю. Осады в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв метров.

Данный институт является единственным в Украине предприятием, которое занималось производством стволов реактивных систем залпового огня "Град", "Смерч", "Ураган", систем охлаждения головок самонаведения ракет, а также имеет стратегическое значение для государства.

"Чиновник подписал соответствующие документы, которыми фактически изъял помещения из перечня имущества указанного предприятия, что сделало возможным их незаконную приватизацию и отчуждение, нанеся убытки более чем на 16 млн гривен. 5 сентября 2019 ему сообщили о подозрении", - отметили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что Дмитрия Колесникова объявили в розыск. Бывший генпрокурор Юрий Луценко объяснил активизацию следствия тем, что Колесников лишился депутатского статуса.

Кроме того, сегодня днепропетровская прокуратура рассказала детали дела бывшего нардепа Александра Вилкула.

Секретарю Бориспольского горсовета объявили о подозрении
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