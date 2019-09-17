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Стало відомо, хто взяв Вілкула та Колеснікова на поруки

Новини » Політика    17.09.2019 - 17:24
Стало відомо, хто взяв Вілкула та Колеснікова на поруки
Фото: Олександр Вілкул та Дмитро Колесніков (колаж РБК-Україна)

Нардеп Шпенов взяв на поруки колишніх депутатів від "Оппоблока"

Колишніх нардепів від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колеснікова взяв на поруки нардеп Дмитро Шпенов. Про це повідомив спікер Жовтневого суду Дніпра Сергій Мельниченко, передає "Радіо Свобода".

За його словами, рішення відпустити Вілкула та Колеснікова на поруки обґрунтовано тим, що "прокурор не довів, що менш м'які заходи не будуть забезпечувати ризики, які прокурор вважає доведеними".

Він також додав, що на Вілкула та Колеснікова заведено різні кримінальні провадження, проте за однією статтею - зловживання службовим становищем. Також повідомляється, що Вілкул та Колесніков були присутні на засіданні суду.

Нагадаємо, на початку вересня стало відомо, що Генеральна прокуратура оголосила Вілкула та Колеснікова в розшук. Зазначимо, Вілкула підозрюють в тому, що він, будучи главою Дніпропетровської ОДА, незаконно передав в оренду кілька земельних ділянок, які перебували у колективній власності.

Що стосується Колеснікова, за даними слідства, він на посту глави агентства Державного майна сприяв незаконному відчуженню двох цехів оборонного підприємства, яке забезпечувало українську армію ракетами "Смерч" і "Град".

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