Вилкула и Колесникова объявили в розыск

Фото: Александр Вилкул и Дмитрий Колесников (коллаж РБК-Украина)

Вилкулу и Колесникову вчера также объявили подозрения

Бывших народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова объявили в розыск. Об этом в Facebook сообщил экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Луценко напомнил, что год назад регламентный комитет Верховной рады заблокировал привлечение Вилкула и Колесникова к уголовной ответственности.

"И только после утраты ими депутатского статуса, вчера им объявлены подозрения и начата процедура розыска. Вот почему я за отмену депутатской неприкосновенности", - добавил Луценко.

Отметим, после увольнения с административной должности генпрокурора Луценко остается прокурором.

Напомним, в октябре 2018 года Верховная рада Украины отказалась снять депутатскую неприкосновенность с Вилкула. Тогда снятие неприкосновенности поддержали только 137 депутатов при 226 необходимых. В регламентном комитете такие результаты объяснили недостаточным количеством нардепов в сессионном зале на момент голосования.

По данным следствий, Вилкул, будучи главой Днепропетровской ОГА, незаконно передал в аренду несколько земельных участков, которые находились в коллективной собственности.

Что касается Колесникова, по данным Генпрокуратуры, он на посту главы агентства Государственного имущества способствовал незаконному отчуждению двух цехов оборонного предприятия, которое обеспечивало украинскую армию ракетами "Смерч" и "Град".

Отметим, после скандального отказа Рады снять с этих нардепов неприкосновенность, регламентный комитет обвинил Генпрокуратуру в систематическом прослушивании депутатов.

Кроме того, в июне прошлого года в отношении Вилкула было открыто дело в связи с возможным декларированием недостоверной информации. По версии НАБУ, в 2015-2016 годах он проживал в доме площадью почти 379 кв. м, а также пользовался земельными участками в Козине Киевской области, принадлежащих его теще Марии Кондратюк. При этом нардеп в декларациях за 2015-2016 годы указывал недвижимое имущество в Днепре и Кривом Роге. В Киеве он декларировал только пользование гостиничным номером площадью 25,8 кв. м.