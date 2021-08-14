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Стало известно, сколько военных и техники примут участие в параде ко Дню независимости

Автор: Инна Собора

В Киеве на Крещатике состоится парад к 30-й годовщине Дня независимости. В нем примут участие военные, самолеты, а также покажут оружие и технику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Так, 24 августа на параде в центре столицы будет три колонны - пешая, воздушная и механизированная.

В этом году в военном параде примут участие:

  • более 5 тысяч военных,
  • более 50 летательных аппаратов,
  • 400 единиц оружия и техники.

"Киевляне и гости города, если мы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте - идут тренировки парадных расчетов ко Дню независимости Украины", - предупреждают в МВД,

Напомним, 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины.

Известно, что участие в параде примут военные из Чехии и Молдовы.

Ранее Вооруженные Силы Украины показали подготовку к празднованию.

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КиевДень независимости Украины