Марш армейцев и военная техника: как Минобороны проводит репетицию парада
Вооруженные силы Украины показали подготовку к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины. Во время репетиции армейцы шагали по взлетной полосе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВС Украины.
На фото и видео, опубликованных силовым ведомством видно, как военнослужащие и сотрудники силовых структур тренируют новый строевой шаг.
В частности, армейцы тренировали пешие парадные расчеты.
Также во время репетиции была привлечена военная техника, кинологи со служебными собаками также тренировались к военному параду.
Фото: Минобороны показало репетицию парада к празднованию Дня Независимости (facebook.com/UkrainianLandForces)
Тренировка пеших парадных расчетов к 30-й годовщине Независимости УкраиныPosted by Сухопутные войска ВС Украины on Thursday, August 12, 2021
Напомним, 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины.
Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.