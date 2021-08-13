ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Военные Чехии примут участие в параде ко Дню Независимости

Новина українською →
Киев, Пятница 13 августа 2021 11:32
Военные Чехии примут участие в параде ко Дню Независимости Фото: военные Чехии примут участие в параде ко Дню Независимости (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Военнослужащие из Чехии примут участие в параде по случаю празднования Дня Независимости Украины, который состоится в Киеве 24 августа. Страна отправит почти 30 своих солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на HlidaciPes.org.

"Чешская армия пришлет на эти торжества 27 членов пражского почетного караула, которые будут участниками военного парада. Принимая участие в параде, мы показываем, что мы высоко ценим Украину как партнера, а также ценности независимости как таковой", - говорится в сообщении.

Кроме того, первоначально планировалось, что министр обороны Любомир Метнар прибудет в Киев на празднование, но в итоге Чехию будут представлять заместитель министра оборонной политики и стратегии Министерства обороны Ян Гавранек и первый заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Напомним, что Молдова также отправит своих военнослужащих на парад до Дня Независимости.

Добавим, что вчера Вооруженные Силы Украины показали подготовку к празднованию 30-й годовщины Независимости Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чехия Украина Киев День независимости Украины
NEWS
В Одессе произошел пожар на заводе
В Одессе произошел пожар на заводе
DAILY
Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Труба Медведчука: чемодан без ручки ценой в десятки миллионов гривен