RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Стало відомо, скільки військових та техніки візьмуть участь у параді до Дня незалежності

Автор: Инна Собора

У Києві на Хрещатику відбудеться парад до 30-ї річниці Дня незалежності. В ньому візьмуть участь військові, літаки, а також покажуть зброю та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Так, 24 серпня на параді в центрі столиці буде три колони -піша, повітряна і механізована.

Цього року у військовому параді візьмуть участь:

  • більше 5 тисяч військових,
  • понад 50 літальних апаратів,
  • 400 одиниць зброї та техніки.

"Кияни та гості міста, якщо ми побачите на вулицях столиці колону мужніх, красивих військовослужбовців, знайте - тривають тренування парадних розрахунків до Дня незалежності України", - попереджають у МВС,

Нагадаємо, 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України.

Відомо, що участь у параді візьмуть військові з Чехії та Молдови.

Раніше Збройні сили України показали підготовку до святкування.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївДень независимости Украины