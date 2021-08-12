Молдова отправит военных на парад ко Дню независимости Украины

Молдова отправит своих военнослужащих на парад ко Дню независимости Украины, который 24 августа состоится в Киеве. Такое заявление сделал сегодня министр обороны Молдовы Анатолий Носатый во время встречи с украинским послом Марком Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Молдовы .

"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с коронавирусом, и для предотвращения заражения персонала Национальная армия Молдовы направит на мероприятие ограниченное количество солдат из роты почетного караула", - заявили в министерстве.

Также стороны обсудили важность присутствия украинских и молдавских военных в многонациональных миротворческих учениях, направленных на улучшение оперативной совместимости и обмен опытом между армиями.