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Молдова отправит военных на парад ко Дню независимости Украины

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Кишинев, Четверг 12 августа 2021 21:54
Молдова отправит военных на парад ко Дню независимости Украины Фото: военные Молдовы будут на параде в Украине (flickr.com/usarmyeurope_images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Молдова отправит своих военнослужащих на парад ко Дню независимости Украины, который 24 августа состоится в Киеве. Такое заявление сделал сегодня министр обороны Молдовы Анатолий Носатый во время встречи с украинским послом Марком Шевченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Молдовы.

"В связи с тревожной эпидемиологической ситуацией в регионе, связанной с коронавирусом, и для предотвращения заражения персонала Национальная армия Молдовы направит на мероприятие ограниченное количество солдат из роты почетного караула", - заявили в министерстве.

Также стороны обсудили важность присутствия украинских и молдавских военных в многонациональных миротворческих учениях, направленных на улучшение оперативной совместимости и обмен опытом между армиями.

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