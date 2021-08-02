Парад, концерт и новые традиции: как Украина будет праздновать День Независимости

Президент Украины Владимир Зеленский презентовал план празднования Дня независимости страны. Праздничные мероприятия продлятся с 22 по 24 августа. В эти три дня по всей стране пройдет более 150 событий, приуроченных к 30-летию независимости Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на заявление президента на форуме "Украина 30" .

Конституция Пилипа Орлика

За неделю до Дня Независимости в Украину попадет оригинал Конституции Пилипа Орлика. Украинцы смогут увидеть ее с 16 августа в Софийском соборе.

"История нашей государственности имеет многовековую историю. 30 лет назад она не началась, а возобновилась", - заявил Зеленский на форуме.

Чествование

22 августа украинцы почтят память тех, благодаря кому независимость сохранилась в 2014 году, отметил президент. Это участники АТО: добровольцы, медики, волонтеры.

Вручение награды

22 августа при участии президента состоится вручение награды "Национальная легенда Украины". Ее будут присуждать гражданам за выдающиеся личные заслуги в становлении независимой Украины, укреплении ее государственности, защите Отечества и служении украинскому народу.

Поднятие сине-желтого флага

23 августа, в День государственного флага Украины, в Черкасской области состоится торжественное поднятие сине-желтого флага - символа украинской независимости.

Торжества пройдут во всех областях страны. В частности фасады зданий Верховной Рады, Национальной оперы, дворца "Украина", ЦУМа, ТРЦ "Гулливер" в Киеве будут цветов государственного флага.

Крымская платформа

23 августа состоится саммит инициативы президента Украины "Крымская платформа". Мероприятие будет состоять из четырех панелей на темы: политика непризнания и санкций; вызовы безопасности; защита прав человека во временно оккупированном Крыму; восстановление прав крымскотатарского народа.

Концерт

23 августа запланирован праздничный концерт для лидеров государств в Национальной опере Украины с участием легенд оперы и балета. 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины. Запланированы мероприятия с участием представителей и техники всех сил сектора безопасности и обороны Украины и стран-партнеров.

В этот же день состоится концерт итальянского певца Андреа Бочелли.

Вечером 24 августа на НСК "Олимпийский" начнется праздничное шоу "Независимость в нашей ДНК. День независимости страны", в котором примут участие эстрадные звезды, артисты оперы и балета, а также симфонический оркестр.