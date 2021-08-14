Стало известно, сколько военных и техники примут участие в параде ко Дню независимости
В Киеве на Крещатике состоится парад к 30-й годовщине Дня независимости. В нем примут участие военные, самолеты, а также покажут оружие и технику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.
Так, 24 августа на параде в центре столицы будет три колонны - пешая, воздушная и механизированная.
В этом году в военном параде примут участие:
- более 5 тысяч военных,
- более 50 летательных аппаратов,
- 400 единиц оружия и техники.
"Киевляне и гости города, если мы увидите на улицах столицы колонну мужественных, красивых военнослужащих, знайте - идут тренировки парадных расчетов ко Дню независимости Украины", - предупреждают в МВД,
Напомним, 24 августа на центральной улице столицы состоится праздничный парад Вооруженных сил Украины.
Известно, что участие в параде примут военные из Чехии и Молдовы.
Ранее Вооруженные Силы Украины показали подготовку к празднованию.