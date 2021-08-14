ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, скільки військових та техніки візьмуть участь у параді до Дня незалежності

Новость на русском →
Субота 14 серпня 2021 14:54
Стало відомо, скільки військових та техніки візьмуть участь у параді до Дня незалежності Фото: в параді братимуть участь військовослужбовці та військова техніка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

У Києві на Хрещатику відбудеться парад до 30-ї річниці Дня незалежності. В ньому візьмуть участь військові, літаки, а також покажуть зброю та техніку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Так, 24 серпня на параді в центрі столиці буде три колони -піша, повітряна і механізована.

Цього року у військовому параді візьмуть участь:

  • більше 5 тисяч військових,
  • понад 50 літальних апаратів,
  • 400 одиниць зброї та техніки.

"Кияни та гості міста, якщо ми побачите на вулицях столиці колону мужніх, красивих військовослужбовців, знайте - тривають тренування парадних розрахунків до Дня незалежності України", - попереджають у МВС,

Нагадаємо, 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України.

Відомо, що участь у параді візьмуть військові з Чехії та Молдови.

Раніше Збройні сили України показали підготовку до святкування.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ День независимости Украины
NEWS
Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні
Похолодання та дощі в чотирьох областях: прогноз погоди на сьогодні
DAILY
Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Труба Медведчука: валіза без ручки ціною в десятки мільйонів гривень