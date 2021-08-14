Стало відомо, скільки військових та техніки візьмуть участь у параді до Дня незалежності
У Києві на Хрещатику відбудеться парад до 30-ї річниці Дня незалежності. В ньому візьмуть участь військові, літаки, а також покажуть зброю та техніку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.
Так, 24 серпня на параді в центрі столиці буде три колони -піша, повітряна і механізована.
Цього року у військовому параді візьмуть участь:
- більше 5 тисяч військових,
- понад 50 літальних апаратів,
- 400 одиниць зброї та техніки.
"Кияни та гості міста, якщо ми побачите на вулицях столиці колону мужніх, красивих військовослужбовців, знайте - тривають тренування парадних розрахунків до Дня незалежності України", - попереджають у МВС,
Нагадаємо, 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України.
Відомо, що участь у параді візьмуть військові з Чехії та Молдови.
Раніше Збройні сили України показали підготовку до святкування.