Стало известно, сколько судов застряли в Суэцком канале из-за аварии Ever Given

Так, в заторе, который образовался в Суэцком канале из-за контейнеровоза Ever Given, застряли 369 судов, в том числе 25 нефтетанкеров.

Глава управления этой водной магистрали Египта Усама Рабиа отметил, что застрявшие суда могут получить скидки от властей страны на прохождение канала после его разблокировки.

"Мы круглосуточно работаем, чтобы сдвинуть контейнеровоз, который сел на мель. Мы не исключаем также третьего сценария, когда придется снижать груз судна. Но этот сценарий очень сложен и требует много времени", - заявил он.

В день в воскресенье, 28 марта, контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места. Но пока неизвестно, когда его снимут с мели.

Контейнеровоз сел на мель 24 марта. Предполагается, что к этому привел сильный ветер и человеческий фактор.

На новостях о блокаде канала цены на нефть выросли на 2%.

Отметим, около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, поэтому там уже образовалась пробка из нескольких сотен кораблей, которые ждут, когда движение будет восстановлено.