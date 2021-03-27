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ВМС США направят специалистов для разблокировки Суэцкого канала

Новина українською → Суббота 27 марта 2021 01:17
ВМС США направят специалистов для разблокировки Суэцкого канала Фото: Суэцкий канал (suezcanal.gov.eg)
Автор: Артур Родивилов

ВМС США планируют направить группу специалистов в Суэцкий канал. Они помогут определить, как разблокировать движение, перекрытое контейнеровозом Ever Given.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей Минобороны США.

По данным источников, эксперты, которые оценят перспективы работ по разблокированию судна, прибудут в район Суэцкого канала не позднее субботы.

Позже пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также заявила, что США предложили помощь властям Египта в разблокировке движения по Суэцкому каналу.

"В рамках активного дипломатического диалога с Египтом мы предложили египетским властям помощь США в возобновлении движения по каналу. Мы консультируемся с египетскими партнерами, как мы можем наилучшим образом поддержать эти усилия", - сообщила Псаки на брифинге.

Как писало РБК-Украина, 24 марта огромный контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на маршруте образовались огромные пробки судов.

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