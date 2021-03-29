Стало відомо, скільки суден застрягли у Суецькому каналі через аварію Ever Given

Так, у заторі, який утворився у Суецькому каналі через контейнеровоз Ever Given, застрягли 369 суден, зокрема 25 нафтотанкерів.

Глава управління цієї водної магістралі Єгипту Усама Рабіа зазначив, що застряглі судна можуть отримати знижки від влади країни на проходження каналу після його розблокування.

"Ми цілодобово працюємо, щоб зрушити контейнеровоз, який сів на мілину. Ми не виключаємо також третього сценарію, коли доведеться знижувати вантаж судна. Але цей сценарій дуже складний і вимагає багато часу", - заявив він.

В день в неділю, 28 березня, контейнеровоз Ever Given, який сів на мілину і заблокував Суецький канал, вдалося зрушити з місця. Але поки невідомо, коли його повністю знімуть з мілини.

Контейнеровоз сів на мілину 24 березня. Передбачається, що до цього призвів сильний вітер і людський фактор.

На новинах про блокаду каналу ціни на нафту виросли на 2%.

Зазначимо, близько 15% світового судноплавства проходить через Суецький канал, тому там уже утворилася пробка з декількох сотень кораблів, які чекають, коли рух буде відновлено.