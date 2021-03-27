Затор в Суэцком канале: у входа скопились более трех сотен судов

Из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given у входа в Суэцкий канал стоит 321 судно. Затор образовался 24 марта.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya .

Указано, что из-за контейнеровоза Ever Given убрали 9 тысяч тонн балластной воды, которую используют для поддержания равновесия судов и обеспечения им надлежащего веса. Для вызволения плавсредства задействованы 14 буксиров.

Отмечается, что операции по вызволению контейнеровоза мешают сильный прилив и ветер.