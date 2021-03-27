Затор в Суэцком канале: у входа скопились более трех сотен судов
Из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given у входа в Суэцкий канал стоит 321 судно. Затор образовался 24 марта.
Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.
Указано, что из-за контейнеровоза Ever Given убрали 9 тысяч тонн балластной воды, которую используют для поддержания равновесия судов и обеспечения им надлежащего веса. Для вызволения плавсредства задействованы 14 буксиров.
Отмечается, что операции по вызволению контейнеровоза мешают сильный прилив и ветер.
Как писало РБК-Украина, ВМС США планируют направить группу специалистов в Суэцкий канал. Они помогут определить, как разблокировать движение, перекрытое контейнеровозом Ever Given.
Эксперты, которые оценят перспективы работ по разблокированию судна, прибудут в район Суэцкого канала не позднее субботы.
Напомним, 24 марта огромный контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на маршруте образовались огромные пробки судов.
Так, из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час.