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Затор в Суэцком канале: у входа скопились более трех сотен судов

Новина українською → Суэцкий канал, Суббота 27 марта 2021 17:26
Затор в Суэцком канале: у входа скопились более трех сотен судов Фото: у входа в Суэцкий канал скопились более трех сотен судов (suezcanal.gov.eg)
Автор: Юлия Струк

Из-за севшего на мель контейнеровоза Ever Given у входа в Суэцкий канал стоит 321 судно. Затор образовался 24 марта.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Указано, что из-за контейнеровоза Ever Given убрали 9 тысяч тонн балластной воды, которую используют для поддержания равновесия судов и обеспечения им надлежащего веса. Для вызволения плавсредства задействованы 14 буксиров.

Отмечается, что операции по вызволению контейнеровоза мешают сильный прилив и ветер.

Как писало РБК-Украина, ВМС США планируют направить группу специалистов в Суэцкий канал. Они помогут определить, как разблокировать движение, перекрытое контейнеровозом Ever Given.

Эксперты, которые оценят перспективы работ по разблокированию судна, прибудут в район Суэцкого канала не позднее субботы.

Напомним, 24 марта огромный контейнеровоз сел на мель и заблокировал Суэцкий канал в Египте. В результате на маршруте образовались огромные пробки судов.

Так, из-за затора в Суэцком канале мировая торговля несет убытки в размере 400 млн долларов каждый час.

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