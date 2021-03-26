Нефть дорожает из-за опасений блокировки Суэцкого канала на несколько недель

Цены на нефть в пятницу, 26 марта, выросли примерно на 2%, что было вызвано опасениями, что на снятие с мели контейнеровоза, блокирующего Суэцкий канал, могут потребоваться недели. Это может привести к сокращению поставок сырой нефти и нефтепродуктов.

Нефть марки Brent подорожала на 1,9% до 63,13 долларов за баррель после падения на 3,8% в четверг. Нефть WTI выросла на 2,1% до 59,81 доллара за баррель после снижения на 4,3% днем ранее.

Тем не менее, цены по-прежнему снижаются в течение третьей недели подряд, поскольку перспективы спроса ухудшились из-за новых ограничений из-за распространения коронавируса в Европе.

Управление Суэцкого канала Египта заявило в пятницу, что операции по освобождению севшего на мель контейнеровоза возобновятся после завершения дноуглубительных работ, которые завершены на 87%.

В четверг компания, которая ведет спасательные работы, заявила, что на демонтаж судна могут потребоваться недели.

В связи с блокировкой Суэцкого канала на этой неделе стоимость танкеров для перевозки нефтепродуктов выросла почти вдвое, а несколько судов были перенаправлены.