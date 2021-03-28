Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть с места
Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места. Но пока неизвестно, когда его полностью снимут с мели.
Об этом пишет Reuters.
Сообщается, что буксирам удалось добиться небольшого прогресса в смещении контейнеровоза, при этом в носовой части Ever Given произошло какое-то движение.
По словам главы Управления Суэцкого канала (SCA) Усмана Раби, под корабль уже поступает вода.
"Мы ожидаем, что в любой момент корабль может сдвинуться с места", - отметил он на пресс-конференции.
Отметим, около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, поэтому там уже образовалась пробка из нескольких сотен кораблей, которые ждут, когда движение снова будет восстановлено.
Также сообщается, что в SCA надеются, что для этого не придется снимать контейнеры с судна.
Напомним, ранее сообщалось, что в заторе в Суэцком канале стоят более 300 кораблей. Контейнеровоз сел на мель 24 марта. Предполагается, что к этому привел сильный ветер и человеческий фактор.
На новостях о блокаде канала цены на нефть выросли на 2%.