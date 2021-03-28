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Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть с места

Новина українською → Египет, Воскресенье 28 марта 2021 12:37
Застрявшее в Суэцком канале судно удалось сдвинуть с места Фото: контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть (suezcanal gov eg)
Автор: РБК-Украина

Контейнеровоз Ever Given, который сел на мель и заблокировал Суэцкий канал, удалось сдвинуть с места. Но пока неизвестно, когда его полностью снимут с мели.

Об этом пишет Reuters.

Сообщается, что буксирам удалось добиться небольшого прогресса в смещении контейнеровоза, при этом в носовой части Ever Given произошло какое-то движение.

По словам главы Управления Суэцкого канала (SCA) Усмана Раби, под корабль уже поступает вода.

"Мы ожидаем, что в любой момент корабль может сдвинуться с места", - отметил он на пресс-конференции.

Отметим, около 15% мирового судоходства проходит через Суэцкий канал, поэтому там уже образовалась пробка из нескольких сотен кораблей, которые ждут, когда движение снова будет восстановлено.

Также сообщается, что в SCA надеются, что для этого не придется снимать контейнеры с судна.

Напомним, ранее сообщалось, что в заторе в Суэцком канале стоят более 300 кораблей. Контейнеровоз сел на мель 24 марта. Предполагается, что к этому привел сильный ветер и человеческий фактор.

На новостях о блокаде канала цены на нефть выросли на 2%.

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